«Ничего необычного». Грулёв — об одной прочитанной Сергеем Пиняевым книге в жизни

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв отреагировал на признание форварда «Локомотива» Сергея Пиняева о том, что за всю жизнь он прочитал только одну книгу.

— Кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит читать. Не вижу тут ничего необычного.

— А сам читаешь?

— Не так много, как хотелось бы. С детьми сложнее находить на книги время. А на сборах читаю.

— Что, например?

— Вообще разное. Прочитал «Билли Саммерса» Стивена Кинга — начал «Маркетинговые войны». Понемногу практикую чтение на английском, учу язык. Беру книгу, которую когда-то прочитал на русском и более-менее знаю содержание, и пытаюсь читать в оригинале, — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.