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Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился планами команды на оставшуюся часть сезона.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На прошлой неделе мы проиграли в Кубке Англии, поэтому люди считают Лигу Европы единственным турниром, в котором мы можем победить. Существует также связь между победой в Лиге Европы и выходом в Лигу чемпионов, но, честно говоря, я думаю, что у нас есть более важные вещи, о которых стоит подумать. Знаю, что это звучит странно, но то, что мы пытаемся построить, будет важнее, чем выиграть кубок прямо сейчас», — цитирует Аморима издание The Independent.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место с 33 очками после 27 встреч. В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором «МЮ» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад». Напомним, победитель Лиги Европы получает право принять участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

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