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Вячеслав Грулёв рассказал, когда в «Динамо» стали меньше доверять своим воспитанникам

Вячеслав Грулёв рассказал, когда в «Динамо» стали меньше доверять своим воспитанникам
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Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв рассказал, когда в стане бело-голубых стали меньше доверять своим воспитанникам.

«Наверное, после ухода Шварца. В первое время, когда иностранцы разъехались, мы одними россиянами девять матчей не проигрывали. Потом стали появляться легионеры — Муми, Даса. Естественно, их ставили. При Йокановиче из воспитанников регулярно играли Тюка и Гладышев. В целом россиян хватало. Но у Йокановича и таких трансферов, как у Лички, не было. При Марцеле пришли пять-шесть новых иностранцев — естественно, что они начали играть.

Перед «Динамо», точно знаю, стоит задача бороться за чемпионство, которое в том году упустили. Думаю, в связи с этим и усиливаются», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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