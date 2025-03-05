Вячеслав Грулёв рассказал, когда в «Динамо» стали меньше доверять своим воспитанникам

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв рассказал, когда в стане бело-голубых стали меньше доверять своим воспитанникам.

«Наверное, после ухода Шварца. В первое время, когда иностранцы разъехались, мы одними россиянами девять матчей не проигрывали. Потом стали появляться легионеры — Муми, Даса. Естественно, их ставили. При Йокановиче из воспитанников регулярно играли Тюка и Гладышев. В целом россиян хватало. Но у Йокановича и таких трансферов, как у Лички, не было. При Марцеле пришли пять-шесть новых иностранцев — естественно, что они начали играть.

Перед «Динамо», точно знаю, стоит задача бороться за чемпионство, которое в том году упустили. Думаю, в связи с этим и усиливаются», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.