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«У него другой ритм». Франческо Тотти назвал лучшего футболиста Италии на данный момент

«У него другой ритм». Франческо Тотти назвал лучшего футболиста Италии на данный момент
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением об аргентинском форварде римлян Пауло Дибале.

«Он входит в число сильнейших в мире с точки зрения таланта. По сравнению с нашими временами, может быть, талантов меньше, но он очень силён… На данный момент он лучший в Италии, у него другой ритм, нежели два месяца назад, и когда он владеет мячом, мяч поёт. Пауло не страдает сейчас, раньше он останавливался, получал удары, спазмы, а теперь он машина, теперь он играет в мяч в последнюю минуту, и у него есть удар», — приводит слова Тотти Marca.

Напомним, Пауло Дибала выступает в составе «Ромы» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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