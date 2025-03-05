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Мостовой: я теперь звезда! Стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя

Мостовой: я теперь звезда! Стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя
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Экс-полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой рассказал о получении тренерской лицензии УЕФА категории А.

«Я теперь звезда! Я стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя! Если серьёзно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись. Когда получил удостоверение, сразу сказал: «Ребят, всё! Извините, у меня время — идут разговоры и предложения». Слава богу, что всё нормально закончилось. Я всегда открыт для предложений и буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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