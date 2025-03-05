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В ФИФА сообщили, что в перерыве финала ЧМ-2026 пройдёт шоу, аналогичное Супербоулу

В ФИФА сообщили, что в перерыве финала ЧМ-2026 пройдёт шоу, аналогичное Супербоулу
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на своей странице в социальной сети сообщил, что в перерыве финального матча ЧМ-2026 будет впервые в истории проведено шоу.

«Я могу подтвердить проведение первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу», — сообщил Инфантино.

Традиционное шоу в перерыве финального матча обычно проводится в финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В этом году хедлайнером Супербоула-2025 стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления была объявлена певица SZA.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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