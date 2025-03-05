«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ
Поделиться
Китайский «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, встречался с японским «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Игра проходила в Китае на стадионе «Шанхай Стэдиум». Подопечные Леонида Слуцкого одержали минимальную победу — 1:0.
Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 0
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
1:0 Такаи – 76'
Единственный мяч в игре был забит на 76-й минуте. Центральный защитник «Кавасаки» Кота Такаи поразил собственные ворота.
Ответный матч состоится в среду, 12 марта, в Японии. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, заняв шестое место в группе B с 10 очками в восьми встречах. «Кавасаки» завершил групповой этап на второй строчке в таблице с 15 очками.
Комментарии
- 5 марта 2025
-
18:57
-
18:56
-
18:48
-
18:42
-
18:42
-
18:37
-
18:35
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:19
-
18:17
-
18:10
-
18:09
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:33
-
16:31
-
16:23