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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ
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Китайский «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, встречался с японским «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Игра проходила в Китае на стадионе «Шанхай Стэдиум». Подопечные Леонида Слуцкого одержали минимальную победу — 1:0.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 0
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
1:0 Такаи – 76'    

Единственный мяч в игре был забит на 76-й минуте. Центральный защитник «Кавасаки» Кота Такаи поразил собственные ворота.

Ответный матч состоится в среду, 12 марта, в Японии. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, заняв шестое место в группе B с 10 очками в восьми встречах. «Кавасаки» завершил групповой этап на второй строчке в таблице с 15 очками.

Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
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