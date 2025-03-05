«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

Китайский «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, встречался с японским «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Игра проходила в Китае на стадионе «Шанхай Стэдиум». Подопечные Леонида Слуцкого одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 76-й минуте. Центральный защитник «Кавасаки» Кота Такаи поразил собственные ворота.

Ответный матч состоится в среду, 12 марта, в Японии. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, заняв шестое место в группе B с 10 очками в восьми встречах. «Кавасаки» завершил групповой этап на второй строчке в таблице с 15 очками.