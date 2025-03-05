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Вячеслав Грулёв: Шварц написал: «По всем скучаю и люблю»

Вячеслав Грулёв: Шварц написал: «По всем скучаю и люблю»
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Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв рассказал о прощании с немецким специалистом Сандро Шварцем, ранее возглавлявшем бело-голубых, и легионерами весной 2022 года.

«Мы проиграли финал Кубка и поехали закрывать сезон. Вот тогда был сентиментальный вечер. Тепло, по-семейному посидели. Себа Шиманьски, Моро, Ваня Ордец уже понимали, что уходят. Прощались со слезами на глазах.

Шварц выразил сожаление из-за того, что произошло. Но сказал, что был счастлив в России и будет очень по всем нам скучать. Болельщики тоже красиво его провожали — в Сети есть видео.

И с ним, и с Волканом [ассистент Шварца] иногда переписываемся, поздравляем друг друга с днями рождения. После победы «Нью-Йорка» в полуфинале МЛС писал ему, желал удачи в финале. Они проиграли, но и второе место — хороший результат. Я часто хайлайты их матчей смотрел. А когда в «Динамо» отмечали закрытие сезона, наш доктор Александр Родионов снял и отправил Шварцу видео с вечера. Сандро ответил: «По всем скучаю и люблю». Уверен, что это искренне», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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