«Фейеноорд» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.