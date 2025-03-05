Воспитанник «Динамо» Грулёв назвал три самых счастливых дня в клубе

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв назвал три самых счастливых дня во время игры в составе бело-голубых.

«Первый — наверное, дерби с ЦСКА в мае 2021 года. Мало того что важный, так ещё и последний матч сезона. Вся родня, моя и жены, приехала в Москву на игру. Я тогда два забил и бежал им приветы передавал на трибуну. Наверное, назову гол «Краснодару», когда вернулся из Нижнего. Эта победа в конечном итоге помогла «Динамо» пробиться в Лигу Европы. Вспоминается ещё матч с «Зенитом» в Питере: 2:0 вели, потом два пропустили, но вырвали победу в концовке. Хороший момент, тоже по-своему переломный», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.