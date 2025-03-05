Алексей Сафонов: Тюкавин получил травму из-за погодных условий? Доля правды в этом есть

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, предположил, что могло стать причиной серьёзной травмы футболиста.

— Андрей Канчельскис заявил, что Тюкавин получил травму из-за плохих погодных условий. Согласны с этим?

— Доля правды в этом есть, но травму можно получить и летом. К сожалению, это часть футбола, — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».

Константин Тюкавин получил травму в первой встрече весенней части сезона Российской Премьер-Лиги. Форвард был заменён на 22-й минуте матча 19-го тура с «Ростовом» (1:1). Тюкавину диагностировали повреждение крестообразной связки колена. Ранее сообщалось, что операция будет проведена в Германии.