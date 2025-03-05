Гол Фёдора Чалова признан лучшим в 23-м туре чемпионата Греции

Гол российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, забитый в ворота «Ламии», признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги, сообщает пресс-служба организации в соцсети Х (ранее Twitter). Матч состоялся 16 февраля и завершился разгромной победой чёрно-белых со счётом 7:0.

Фото: Super League Greece

Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В составе взрослой команды красно-синих он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, в которых отметился 89 голами и 44 результативными передачами.

За ПАОК 26-летний футболист провёл 33 встречи во всех соревнованиях, где забил пять голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.