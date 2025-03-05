«Бавария» — «Байер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Бавария» и «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игру будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух матчей (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.