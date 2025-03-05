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Захарян, пропустивший матчи с «Реалом» и «Барселоной», не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»

Захарян, пропустивший матчи с «Реалом» и «Барселоной», не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в четверг, 6 марта, начало — в 20:45 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

23 февраля Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) и отметился забитым мячом. Российский игрок был заменён в перерыве из-за повреждения, позднее стало известно, что Арсен получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок. Полузащитник уже пропустил матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной» (0:4), а также первую полуфинальную игру Кубка Испании с «Реалом» (0:1).

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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