Захарян, пропустивший матчи с «Реалом» и «Барселоной», не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в четверг, 6 марта, начало — в 20:45 мск.

23 февраля Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) и отметился забитым мячом. Российский игрок был заменён в перерыве из-за повреждения, позднее стало известно, что Арсен получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок. Полузащитник уже пропустил матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной» (0:4), а также первую полуфинальную игру Кубка Испании с «Реалом» (0:1).

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.