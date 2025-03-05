Игрок «Локомотива» Фассон рассказал о своей физической форме после сборов

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон высказался о своей текущей физической форме после сборов. В августе 2024 года футболист выбыл на четыре месяца из-за травмы.

«Я в хорошей форме. Надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. Восстановление закончилось. Основная задача была подготовиться к чемпионату», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фассон в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Лукас бо́льшую часть концовки года восстанавливался от травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.