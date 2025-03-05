Борис Ротенберг: Гильерме — настоящая легенда «Локомотива», и я рад, что он вернулся домой

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал назначение экс-вратаря железнодорожников Маринато Гильерме на административную должность в академии клуба.

«Гильерме — настоящая легенда нашего клуба, и я рад, что он вернулся домой. Важно сохранить победные традиции и преемственность в клубе. Гиля своим опытом поможет вырастить новое поколение вратарей. Его игровой опыт будет максимально востребован в новой роли и поможет вывести на новый уровень систему подготовки молодых вратарей. Для нас важно, чтобы воспитанники «Локо» имели возможность работать вместе с настоящими профессионалами и легендами нашего клуба», — цитирует Ротенберга официальный сайт «Локомотива».

Московский «Локомотив» объявил о назначении бывшего вратаря команды Маринато Гильерме на пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола «Локомотива». Гильерме выступал за клуб с августа 2007 по июль 2024 года.