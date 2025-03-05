Защитник «Локо» Фассон прокомментировал ничью в матче с махачкалинским «Динамо»

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«С махачкалинским «Динамо» мы робко начали, не нашли до конца свою игру. Во втором тайме стало лучше. А чтобы взять реванш, нам нужно, как всегда, забить и не пропустить», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 сыгранных встреч «Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Зенит», у которого 40 очков.