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Защитник «Локо» Фассон прокомментировал ничью в матче с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Локо» Фассон прокомментировал ничью в матче с махачкалинским «Динамо»
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Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«С махачкалинским «Динамо» мы робко начали, не нашли до конца свою игру. Во втором тайме стало лучше. А чтобы взять реванш, нам нужно, как всегда, забить и не пропустить», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 сыгранных встреч «Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Зенит», у которого 40 очков.

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