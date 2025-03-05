Игрок «Локомотива» Фассон описал себя четырьмя словами

23-летний бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон описал себя четырьмя словами.

«Хорошо, надёжно и преодоление холода», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фассон в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности бразилец провёл на поле 354 минуты. Лукас бо́льшую часть концовки года восстанавливался от травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

После 19 сыгранных встреч «Локомотив» занимает пятое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Зенит», у которого 40 очков.