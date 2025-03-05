Фассон оценил шансы «Локомотива» попасть в топ-3 по итогам сезона

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон предположил, сможет ли команда занять место в тройке сильнейших по итогам весенней части Российской Премьер-Лиги.

«У нас есть достаточно высокие шансы войти в тройку. Будем делать всё, чтобы воплотить это в жизнь», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.