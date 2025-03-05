Галактионов: к игрокам были разные предложения, но успех, что мы сохранили костяк команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о том, как прошло зимнее трансферное окно для клуба. Железнодорожники не подписали ни одного игрока.

«Надо разделять трансферную историю на две составляющих: к нашим игрокам были разные предложения — один из главных успехов, что мы сохранили костяк команды. Нам нужно сыграться и заматереть. И в этих сочетаниях добиваться результата.

Любому тренеру хочется усиления. Позиции неправильно называть. К нам приезжал Сергей Рыжиков. Он сказал такую фразу: «Вам удачи. За вас болеет вся Россия». Мы хотим двигаться вперёд.

Наш сотрудник Артём подбрасывает мне всякие новости, что я просмотрел 25 нападающих, 27 зарубил. Селекционный отдел просматривал футболистов. У нас нет таких возможностей, и, наверное, нет качеств у тех футболистов, которых мы смотрели», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.