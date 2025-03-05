Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: к игрокам были разные предложения, но успех, что мы сохранили костяк команды

Галактионов: к игрокам были разные предложения, но успех, что мы сохранили костяк команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о том, как прошло зимнее трансферное окно для клуба. Железнодорожники не подписали ни одного игрока.

«Надо разделять трансферную историю на две составляющих: к нашим игрокам были разные предложения — один из главных успехов, что мы сохранили костяк команды. Нам нужно сыграться и заматереть. И в этих сочетаниях добиваться результата.

Любому тренеру хочется усиления. Позиции неправильно называть. К нам приезжал Сергей Рыжиков. Он сказал такую фразу: «Вам удачи. За вас болеет вся Россия». Мы хотим двигаться вперёд.

Наш сотрудник Артём подбрасывает мне всякие новости, что я просмотрел 25 нападающих, 27 зарубил. Селекционный отдел просматривал футболистов. У нас нет таких возможностей, и, наверное, нет качеств у тех футболистов, которых мы смотрели», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Тренер «Локо» Галактионов — о ничьей с «Динамо» Мх: обидно, что не заработали три очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android