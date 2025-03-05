Галактионов прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Даку

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к албанскому форварду «Рубина» Мирлинду Даку.

«Я не имею права обсуждать игроков, которые находятся в других командах. Спортивный отдел занимался, занимается и будет заниматься списками. Присутствовал ли там Даку? Наверное, да. Были ли переговоры — не знаю.

На сегодняшний день у нас есть Воробьёв, Сулейманов и Раков. Да, где-то что-то не получалось. Рад, что Воробьёв прервал свою серию. В «Оренбурге» он забивал восемь. Сейчас у него шесть. Он свою норму выполняет. Уверен, что выполнит и перевыполнит. Здесь главное — вера в игрока. Не только в него, но и других», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.