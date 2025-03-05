Главный тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги зимних сборов

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о проделанной работе в период зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Нельзя говорить, что сборы были тяжелыми. Они были стандартами. Тяжело было в первую неделю сборов. Второй и третий сборы были по два матча в день, чтобы все ребята получили практику.

Молодая группа футболистов привлекалась. Гоядев был в стартовом матче с Махачкалой. Идёт хорошая конкуренция. Главный итог сборов покажут все 12 матчей впереди и таблица в мае», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 19 матчей. Отставание от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» составляет четыре очка.