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Галактионов: не согласен, что Тикнизян и Севикян не оправдывают надежд

Галактионов: не согласен, что Тикнизян и Севикян не оправдывают надежд
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о защитнике клуба Наире Тикнизяне и полузащитнике Эдгаре Севикяне.

«Абсолютно не согласен, что Тикнизян и Севикян не оправдывают надежд. Севикяна я знаю очень давно. Его качества позволяют ещё больше сделать шаг в развитии.

Наир сейчас в потрясающей форме. Тут нужно понять, что вы ждёте от него, Эксперты и болельщики? Прошлый год у него был результативным. Тики очень полезен команде, может сыграть на разных позициях. Мы не видим никаких предпосылок к какому-то спаду», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи, а Севикян отдал четыре паса в 14 играх.

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