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Грулёв: в таких клубах, как «Динамо», нет права на ошибку. У воспитанника — тем более

Грулёв: в таких клубах, как «Динамо», нет права на ошибку. У воспитанника — тем более
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Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв высказался об ожиданиях от воспитанников в больших клубах.

— Есть ощущение, что при прочих равных место в составе получит тот, за кого много заплачено?
— Конечно. Футбол — это бизнес. Мне кажется, так везде.

Когда был моложе, близко к сердцу воспринимал такие моменты. Сейчас вообще спокоен. Умом понимаю, как это всё работает. Ребята из других команд только подтверждают эти наблюдения. В клубах, которые борются за высокие места, у игрока нет права на ошибку. У своего — тем более. В этих командах уровень ожиданий от результата завышенный. Если футболисты приходили и начинали сразу давать результат — они и играли, — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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