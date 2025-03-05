Галактионов: есть риск отъезда большого количества игроков в сборные, но что делать

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об отъезде большого количества игроков клуба в расположение национальных команд перед матчем с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 28 марта.

«Есть риск отъезда большого количества игроков в сборные. Порядка 15 человек может уехать. Пять-шесть человек останется — это не очень хорошо. 25-е число — игра по календарю УЕФА, а игра с «Крыльями» уже 28-го числа! Что делать? Такие дела. В режиме маленькой команды будем собираться и два дня готовиться. А на третий день — играть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.