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Галактионов: есть риск отъезда большого количества игроков в сборные, но что делать

Галактионов: есть риск отъезда большого количества игроков в сборные, но что делать
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об отъезде большого количества игроков клуба в расположение национальных команд перед матчем с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 28 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть риск отъезда большого количества игроков в сборные. Порядка 15 человек может уехать. Пять-шесть человек останется — это не очень хорошо. 25-е число — игра по календарю УЕФА, а игра с «Крыльями» уже 28-го числа! Что делать? Такие дела. В режиме маленькой команды будем собираться и два дня готовиться. А на третий день — играть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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