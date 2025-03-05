Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о возможном выкупе Севикяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, когда в клубе планируют решить вопрос с выкупом вингера Эдгара Севикяна, который выступает за железнодорожников на правах аренды из «Ференцвароша».

«Леонченко делал заявление, что всё после сезонов. Это нормальная практика. Она была озвучена руководством клуба», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Срок аренды Севикяна в «Локомотив» истекает летом 2025 года. По данным СМИ, у железнодорожников есть опция выкупа футболиста сборной Армении. В текущем сезоне на счету Севикяна 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых он оформил четыре голевые передачи.