Галактионов рассказал, что у клуба не было предложений по трансферу Тикнизяна зимой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что у московского клуба не было предложений по трансферу футболиста Наира Тикнизяна в минувшее зимнее трансферное окно.

«Переход любого игрока — это потеря. Слухи? Мы говорим о том, что слухов много. Есть реальность, а есть виртуальность. Официального предложения в клуб не поступало. Обсуждать это бессмысленно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Наира с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.