Главный тренер «Локо» Галактионов: мы нацелены на борьбу за чемпионство

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники нацелены на борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— С концепцией развития молодёжи можно ли бороться за чемпионство?

— Да. Мы в это верим. Мы на это нацелены, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.