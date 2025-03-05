Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о дебюте Годяева

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал дебют за основную команду полузащитника Данила Годяева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Если игрок появляется в стартовом составе, то это оправданно. Это не аванс. Если вышел в стартовом составе, то нет скидок на возврат. Его дебют добротный. Нельзя сказать, что он провалил матч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Данила Годяев вышел на поле во встрече с махачкалинским «Динамо» в стартовом составе и был заменён в перерыве между таймами. В своём дебютном матче полузащитник не отметился голевыми действиями.