Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о дебюте Годяева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал дебют за основную команду полузащитника Данила Годяева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9' 1:1 Воробьёв – 84'
«Если игрок появляется в стартовом составе, то это оправданно. Это не аванс. Если вышел в стартовом составе, то нет скидок на возврат. Его дебют добротный. Нельзя сказать, что он провалил матч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Данила Годяев вышел на поле во встрече с махачкалинским «Динамо» в стартовом составе и был заменён в перерыве между таймами. В своём дебютном матче полузащитник не отметился голевыми действиями.
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