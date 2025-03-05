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Галактионов объяснил, почему Ньямси выпал из стартового состава «Локомотива»

Галактионов объяснил, почему Ньямси выпал из стартового состава «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему французский центральный защитник Жерзино Ньямси выпал из стартового состава железнодорожников.

«Я думаю, что больше Фассон провёл качественных матчей на сборах. И лёг в нашу систему. Восстановился от повреждений. Мы не говорим, что Ньямси выглядит плохо. В последних встречах на сборах пара Фассон и Монтес сыграли лучше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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