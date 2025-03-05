Галактионов объяснил, почему Ньямси выпал из стартового состава «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему французский центральный защитник Жерзино Ньямси выпал из стартового состава железнодорожников.

«Я думаю, что больше Фассон провёл качественных матчей на сборах. И лёг в нашу систему. Восстановился от повреждений. Мы не говорим, что Ньямси выглядит плохо. В последних встречах на сборах пара Фассон и Монтес сыграли лучше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.