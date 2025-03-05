Галактионов: были запросы по некоторым игрокам, но далеко они не зашли

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему железнодорожники не смогли подписать новых футболистов в минувшее зимнее трансферное окно.

«По некоторым игрокам были запросы. Но они куда-то далеко не зашли. Нам бы не хотелось отпускать своих лидеров в другие российские команды. Если будет оверпрайс, надо разговаривать. Однако надо развивать российский костяк», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.