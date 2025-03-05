Галактионов — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: хорошо живут! Порадуемся за них

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о приобретениях «Спартака» и «Зенита» в зимнее трансферное окно.

— Как вы реагировали на большие покупки «Спартака» и «Зенита»?

— Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег. В рамках своих средств, что мы имеем, стараемся реализовать на максимум, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Минувшей зимой «Зенит» подписал вингера сборной Бразилии Луиса Энрике из «Ботафого». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 33 млн. «Спартак» подписал форварда Ливая Гарсию из клуба АЕК за € 18,7 млн и вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн.