Главный тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоится 7 марта.

«Очень многое поменялось с прошедшего очного матча. Сейчас у «Ахмата» другая стилистика. Ту встречу нужно забыть. Он в спортивном плане по-хорошему разъярён. Нам предстоит очень сложный матч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.