Грулёв предположил, почему «Динамо» проиграло главный матч сезона-2023/2024 в Краснодаре

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв предположил, почему бело-голубые проиграли главный матч сезона-2023/2024 «Краснодару» (0:1).

«В тот момент мы были максимально близки к трофею. Всем было обидно. «Краснодар» — сильный соперник, мы играли в гостях. И матч мог по-разному закончиться. Возможно, психология тоже сыграла свою роль. Довлела ответственность. Вроде бы всё было за нас, а мы упустили свой шанс», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Динамо» уступило «Краснодару» в матче 30-го тура прошлого сезона чемпионата, тем самым лишившись чемпионства.