Галактионов: внутренняя надежда на возвращение России в еврокубки есть

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном возвращении российских клубов и сборных к международным соревнованиям.

«Внутренняя надежда на наше возвращение и желание есть. Но если смотреть на реальные вещи, то жеребьёвка прошла, корзины для отбора сформированы. Понимаем, что это предстоит не скоро», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.