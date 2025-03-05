Грулёв: осень 2021-го была супер, а весной 2022-го сложно было на футболе сосредоточиться

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв поделился воспоминаниями о сезоне-2021/2022.

«Начало сезона я тоже пропустил из-за травмы голеностопа. Но потом мы разогнались, отлично шли и закончили год в двух очках от «Зенита». Мне кажется, там все спрогрессировали, не только я. Осень была супер! А весну провалили, к сожалению. Могли и должны были лучше выступить. В целом то время не очень позитивным было. Непросто было на футболе сосредоточиться.

Весной мы могли бороться за самые высокие места, вплоть до первого. Но что теперь рассуждать в сослагательном наклонении? Что было, то было, ничего уже не изменить. Я благодарен всей команде за тот период. При Шварце я реально кайфовал от футбола и атмосферы в раздевалке», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.