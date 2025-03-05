«Ливерпулю» интересен Керкез, защитник входит в шорт-лист «Челси» и «Реала» — GiveMeSport

«Ливерпуль» планирует усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно. Как сообщает GiveMeSport, действующий лидер английской Премьер-лиги заинтересован в трансфере латераля «Борнмута» и сборной Венгрии Милоша Керкеза. Сообщается, что нынешний клуб 21-летнего футболиста запросит за его переход свыше € 47,5 млн.

По данным источника, «Ливерпуль» видит в Милоше Керкезе долгосрочную замену левому защитнику команды Эндрю Робертсону. Интерес к Керкезу также приписывают лондонскому «Челси» и мадридскому «Реалу».

Милош Керкез перебрался в «Борнмут» из «АЗ Алкмар» за € 17,87 млн. До переезда в Нидерланды футболист выступал за молодёжную команду «Милана».