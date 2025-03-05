«Фейеноорд» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Фейеноорд»: Велленройтер, Митчелл, Белен, Ганцко, Буэно, Модер, Смал, Пайшао, Хадж Мусса, Карранса, Осман.

«Интер»: Риера, Ачерби, Бастони, Павар, Думфрис, де Врей, Барелла, Аслани, Зелиньски, Мартинес, Тюрам.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.