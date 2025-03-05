Вратарь «Барселоны» Щенсны: мой сын был болельщиком «Реала»

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны признался, что его сын до недавнего времени поддерживал мадридский «Реал».

«Мой сын был болельщиком «Реала», он был очень счастлив, когда доставал карточки Криштиану или Мбаппе. Теперь он радуется ещё больше, когда достаёт карточки Ламина Ямаля или Рафиньи», — поделился Щенсны в интервью Barça One.

Польский голкипер Войцех Щенсны завершил профессиональную карьеру летом 2024 года. 2 октября бывший вратарь сборной Польши возобновил карьеру ради подписания контракта с «Барселоной». Сине-гранатовые оказались в поисках вратаря после того, как основной голкипер команды Марк-Андре тер Штеген выбыл до конца сезона из-за травмы.