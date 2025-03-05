Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» Щенсны: мой сын был болельщиком «Реала»

Вратарь «Барселоны» Щенсны: мой сын был болельщиком «Реала»
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны признался, что его сын до недавнего времени поддерживал мадридский «Реал».

«Мой сын был болельщиком «Реала», он был очень счастлив, когда доставал карточки Криштиану или Мбаппе. Теперь он радуется ещё больше, когда достаёт карточки Ламина Ямаля или Рафиньи», — поделился Щенсны в интервью Barça One.

Польский голкипер Войцех Щенсны завершил профессиональную карьеру летом 2024 года. 2 октября бывший вратарь сборной Польши возобновил карьеру ради подписания контракта с «Барселоной». Сине-гранатовые оказались в поисках вратаря после того, как основной голкипер команды Марк-Андре тер Штеген выбыл до конца сезона из-за травмы.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона». Ждёте голы? Правильно делаете!
«Бенфика» — «Барселона». Ждёте голы? Правильно делаете!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android