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Грулёв: думал, у Лички самые сложные тренировки. Захарян говорит, в «Сосьедаде» — тяжелее

Грулёв: думал, у Лички самые сложные тренировки. Захарян говорит, в «Сосьедаде» — тяжелее
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Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв предположил, почему у игрока «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна волнообразно идут дела в Испании.

«Реал Сосьедад» не самый простой клуб. Можно сказать — прослойка между середняками и топами. В том году четвёртое место заняли, в Лиге чемпионов играли. Для Арсена это реально полезный опыт. И минут он в прошлом сезоне получил достаточно. Случилась травма — что поделаешь? Восстановится — продолжит играть на хорошем уровне, голевую недавно отдал.

Спрашивал у Гладышева, как у Захи дела в Испании. Рассказывал, что физически ему там непросто. Интенсивность тренировок совсем другая. Я думал, у Марцела самые сложные тренировки. А оказалось, в «Сосьедаде» намного тяжелее», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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