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Грулёв: по именам команда у «Реала» бешеная. На всех позициях — топ-игроки

Грулёв: по именам команда у «Реала» бешеная. На всех позициях — топ-игроки
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Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв высказался о составе мадридского «Реала».

— Смотришь Лигу чемпионов?
— Конечно. Смотрел «Реал» — «Манчестер Сити» — космический футбол.

— За кого-то болеешь?
— Как раз за «Реалом» слежу, за их атакующим трио. По именам команда у «Мадрида» бешеная. На всех позициях — топ-игроки, — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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