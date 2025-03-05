Грулёв: по именам команда у «Реала» бешеная. На всех позициях — топ-игроки

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв высказался о составе мадридского «Реала».

— Смотришь Лигу чемпионов?

— Конечно. Смотрел «Реал» — «Манчестер Сити» — космический футбол.

— За кого-то болеешь?

— Как раз за «Реалом» слежу, за их атакующим трио. По именам команда у «Мадрида» бешеная. На всех позициях — топ-игроки, — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.