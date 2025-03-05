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Вячеслав Грулёв ответил, мог ли он заменить Дзюбу в «Локомотиве»

Вячеслав Грулёв ответил, мог ли он заменить Дзюбу в «Локомотиве»
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Воспитанник московского «Динамо», ныне нападающий «Пари НН», Вячеслав Грулёв высказался о слухах о возможном переходе в «Локомотив».

— У Галактионова ты был основным в молодёжке. Не пытался он тебя в «Локомотив» забрать?
— Мы с Михаилом Михайловичем на связи, в хороших отношениях, но приглашения не было.

— Летом 2024-го твоя фамилия фигурировала в шорт-листе кандидатов на замену Дзюбе в «Локо». Об этом что-то знаешь?
— Просто слухи. Журналисты что-то пишут, а я не в курсе. Может, рассматривали, а может, и нет, — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Форвард прошёл путь от академии до основной команды «Динамо». Он дебютировал за основную команду москвичей в 2018 году. За это время Вячеслав провёл 154 матча и забил 25 мячей.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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