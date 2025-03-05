«Спортинг» готов продать Дьёкереша в «МЮ» за € 65-70 млн — источник

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает GiveMeSport, английский клуб заинтересован в подписании шведа, на счету которого 37 голов и девять результативных передач в 39 матчах текущего сезона.

По данным источника, «Спортинг» готов отпустить своего форварда за сумму, меньше той, что указана в контракте футболиста в качестве отступных — € 100 млн. Отмечается, что стороны клуба и игрока достигли договорённости, согласно которой «Спортинг» примет предложения в пределах € 65-70 млн за нападающего.

Сообщается, что интерес к Виктор Дьёкерешу сохраняет французский «ПСЖ». Контракт 26-летнего форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.