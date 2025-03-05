Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев: думаю, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова

Адиев: думаю, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Магомед Адиев высказался по поводу того, сможет ли звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам в истории российского футбола.

– Зато у Артёма Дзюбы, похоже, всё в порядке с игровым тонусом. Он забил «Пари НН» и вместе с Александром Кержаковым теперь возглавляет таблицу лучших бомбардиров в российской истории. Если Артём в эти выходные огорчит «Крылья Советов», то станет рекордсменом. Вам не кажется, что у нас как-то мало обсуждают эту историю?
– Дзюба – экстраординарный человек. Его обсуждают в любом интервью. Для меня это нормально (смеётся).

– Рекорд Дзюбы будет историческим событием?
– Конечно. Дзюба – знаковый футболист для чемпионата России. Думаю, что он побьёт рекорд Кержакова. И пока выглядит так, что уже рекорд Дзюбы долго не смогут превзойти, – приводит слова Адиева «РБ Спорт».

1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Материалы по теме
Маркиньос, Дзюба и Агкацев — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android