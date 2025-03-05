Адиев: думаю, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова

Известный российский тренер Магомед Адиев высказался по поводу того, сможет ли звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам в истории российского футбола.

– Зато у Артёма Дзюбы, похоже, всё в порядке с игровым тонусом. Он забил «Пари НН» и вместе с Александром Кержаковым теперь возглавляет таблицу лучших бомбардиров в российской истории. Если Артём в эти выходные огорчит «Крылья Советов», то станет рекордсменом. Вам не кажется, что у нас как-то мало обсуждают эту историю?

– Дзюба – экстраординарный человек. Его обсуждают в любом интервью. Для меня это нормально (смеётся).

– Рекорд Дзюбы будет историческим событием?

– Конечно. Дзюба – знаковый футболист для чемпионата России. Думаю, что он побьёт рекорд Кержакова. И пока выглядит так, что уже рекорд Дзюбы долго не смогут превзойти, – приводит слова Адиева «РБ Спорт».

1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.