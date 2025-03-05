Спортдиректор «Пари НН»: у нас прописаны небольшие цифры на компенсацию проживания

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о суммах компенсации за оплату жилья в контрактах футболистов.

— У кого из парней были самые лютые запросы по жилью в духе «хочу пятикомнатную квартиру»?

— Такого не было. У нас прописаны достаточно небольшие цифры на компенсацию проживания, и, если ребята хотят квартиру выше уровнем, они уже доплачивают из зарплаты свои деньги. Поэтому здесь личное дело каждого и возможности их зарплаты — кто-то может за 50 тысяч рублей снять, кто-то — за 100, кто-то — за 200. Но команда приехала со сборов в воскресенье, и уже к среде все нашли себе квартиры. Ребята привыкли к понятной, определённого уровня жизни и, посмотрев два-три варианта, выбрали жильё, — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

Александр Удальцов занял должность спортивного директора «Пари НН» 15 июня 2024-го. Ранее он работал директором развития спортивных проектов московского «Динамо».

После 19 сыгранных туров нынешнего сезона чемпионата «Пари Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. Команда Виктора Гончаренко заработала 19 очков. На первый трёх строчках расположились «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», имеющие в своём активе по 40 очков.