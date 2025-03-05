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17-летний Итан Нванери — лучший игрок месяца в «Арсенале»

17-летний Итан Нванери — лучший игрок месяца в «Арсенале»
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Атакующий полузащитник «Арсенала» Итан Нванери был признан лучшим игроком клуба в феврале. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. 17-летний воспитанник «канониров» набрал в голосовании 54%, что позволило ему опередить защитника Габриэла Магальяйнса, хавбека Микеля Мерино и правого латераля Юрриена Тимбера.

В феврале Итан Нванери провёл в составе «Арсенала» четыре матча в чемпионате Англии и один — в Кубке английской лиги. На счету полузащитника гол в ворота «Манчестер Сити» (5:1) в 24-м туре АПЛ и голевая передача в игре 25-го тура с «Лестером» (2:0).

Уже в марте в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Арсенал» разгромил на выезде ПСВ (7:1). Один из голов записал на свой счёт Итан Нванери.

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