Фраческо Тотти назвал имя специалиста, которого хотел бы видеть тренером в «Роме»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мыслями о кандидатах на пост главного тренера «Ромы», а также назвал имя специалиста, которого сам хотел бы видеть в римском клубе.

«Мне очень нравится Де Дзерби, он будет отличным тренером, но в «Роме» его успех будет под вопросом. В Риме привыкли к «посредственным» тренерам. Моуринью? Для меня он один из сильнейших тренеров в мире. На каком основании? Из-за побед. Я могу играть плохо и побеждать, какая мне разница. Моуринью, Аллегри, Капелло и Анчелотти играют нормально и побеждают. Вот что важно. Когда люди выигрывают, они не думают о том, как играть.

Если бы я был менеджером «Ромы», я бы позвонил Анчелотти, Гасперини не сводит меня с ума. Как я всегда говорил, чтобы побеждать, нужны великие тренеры и великие игроки. Раньери хорошо справляется, однако я не знаю, дадут ли ему ещё один шанс. Если он решит остаться, я думаю, они сосредоточатся на нём, посмотрят, как далеко он продвинется. Одно имя? Анчелотти, но, возможно, он не придёт. А если бы он приехал, я бы сказал: «Что за команда? Потому что с этой я не соглашусь», — приводит слова Тотти Marca.