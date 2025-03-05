Журавель раскритиковал Станковича за замены во время матча с «Оренбургом»

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о решениях главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Станкович своими перестановками чуть не отдал матч команде, находящейся в меньшинстве — не вижу поводов не обратить на это внимание», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям.