Журавель раскритиковал Станковича за замены во время матча с «Оренбургом»
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Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о решениях главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Станкович своими перестановками чуть не отдал матч команде, находящейся в меньшинстве — не вижу поводов не обратить на это внимание», — написал Журавель в своём телеграм-канале.
«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям.
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