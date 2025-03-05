Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Байер»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Байер»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Бавария» и «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игру будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'    

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким, Лаймер, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Инкапье, Эрмосо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Вирц, Адли.

Напомним, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух матчей (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Помните, как Хаби Алонсо играл в «Баварии»? Был её звездой, а теперь стал головной болью
Помните, как Хаби Алонсо играл в «Баварии»? Был её звездой, а теперь стал головной болью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android