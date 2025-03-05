«Фейеноорд» — «Интер»: Тюрам открыл счёт на 38-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды играют на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент написания новости счёт в матче – 1:0 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте нападающий «Интера» Маркус Тюрам открыл счёт в матче.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.